Rfi, Fontana: "La Lombardia è sotto attacco"

"Sono notizie inquietanti che dimostrano come sia in corso un qualche attacco nei confronti di Regione Lombardia: revocare una concessione che avrebbe la scadenza nel 2060, per la quale sono previsti centinaia di milioni di investimenti, senza una ragione valida, e' qualcosa che lascia molto perplessi". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta l'emendamento presentato dai 5 stelle al decreto Agosto, che ha l'obiettivo di trasferire a Rfi la rete ferroviaria delle ferrovie locali, in questo caso Ferrovie Nord che e' attualmente di competenza della Regione.

Fn e' controllata da Fnm di cui la Regione detiene il 57,5 per cento. Inoltre, come sottolinea Fontana "non bisogna dimenticare" che si parla di "una concessione rilasciata a una societa' quotata in borsa, quindi e' chiaro che dover togliere da una societa' un asset cosi' importante rischia di avere delle ripercussioni non di poco conto sul mercato". "Credo che sia assolutamente inaccettabile una scelta di questo genere" e non solo perche' Ferrovie Nord aveva un piano di investimento molto importante" ma anche perche' secondo Fontana "si sarebbe dovuto andare nella direzione diametralmente opposta, e cioe' che Rfi gradualmente cedesse una parte delle loro linee, perche' tra le altre cose, le nostre linee hanno una qualita' di manutenzione di gran lunga superiore a quella di Rfi".