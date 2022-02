Riapre il parco le Cornelle, con due cuccioli di otocione

Riapre sabato 19 febbraio il parco faunistico Le Cornelle in provincia di Bergamo. Con una simpatica novità: due cuccioli di otocione appena nati, gli unici due esemplari sul territorio italiano. Per l'occasione, il parco ha lanciato un concorso sulla propria pagina facebook per consentire alla community di dare un nome ai due cuccioli. Due le opzioni possibili: Moa e Giuba per la femmina, Nilo o Kowie per il maschio, tutti nomi di fiumi africani. I due cuccioli sono nati il 4 dicembre da mamma Kasai e da papà Kwango.

L'otocione: una piccola volpe con le orecchie da pipistrello

Ma che animale è l'otocione? Si tratta di una piccola volpe, dal muso che ricorda quello del procione, ma con caratteristiche orecchie simili a quelle di un pipistrello. Questa particolare specie di canide si nutre di insetti ed è proveniente dall'Africa subsahariana. Sono proprio le loro grandi orecchie a consentire di cogliere ogni minimo rumore delle loro prede sul terreno.