Rider investito in zona Loreto a Milano, è grave

Milano, rider investito in viale Brianza

Oggi a Milano, tra viale Brianza e piazzale Loreto, intorno alle 9, un rider di 33 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava in bici. Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e un'automedica, e polizia locale di Milano. A causa di un importante trauma cranico, il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ha invece rifiutato il trasporto l'automobilista, 42 anni.

Gli agenti della locale stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro. Da quanto risulta, l'auto, una Seat, veniva da viale Monza e stava passando per piazzale Loreto verso viale Brianza, quando ha investito il fattorino, per cause ancora da chiarire.