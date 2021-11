Ritrovati due cadaveri a distanza di pochi minuti a Milano

I cadaveri di due persone sono stati scoperti a distanza di pochi minuti nel primo pomeriggio di oggi, in due punti diversi di Milano. Alle 13.54 al numero di emergenza del 112 e' stato chiesto l'intervento dei soccorritori nel parco delle Cave al quartiere Baggio per la presenza di un corpo senza vita di una donna di 26 anni; mentre alle 14.07 e' giunta una segnalazione analoga in via Brembo all'altezza del sottopassaggio della stazione ferroviaria di Porta Romana, dove e' stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 70 anni. Su entrambi i corpi non sono presenti segni di violenza visibili ed e' in corso l'esame preliminare del medico legale. Su entrambi i ritrovamenti sta procedendo la Polizia di Stato.

A trovare la giovane in un'area isolata del grande parco alla periferia Ovest di Milano e' stato un giardiniere. A nulla e' servito l'arrivo dei soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Intorno a una gamba la 26enne italiana aveva legato un laccio emostatico che fa presumere gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della questura per una morte dovuta a un'overdose. Il cadavere dell'anziano, verosimilmente un clochard, e' stato scoperto invece da una pattuglia della Polmetro in un giaciglio di fortuna circondato da un cumulo di sporcizia. Non essendo stati trovati segni di violenza evidenti sul corpo si propende in questo caso per un malore fatale. Solo l'autopsia sui due corpi pero' potra' chiarire con certezza le cause dei decessi.