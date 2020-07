Sala: "Cerchiamo una nuova normalità". Amendola: "No a differenze salariali"

Sala: "Moda è centrale per Milano, dobbiamo creare una normalità diversa"

"La moda e' fondamentale per questa citta' perche' Milano e' moda e la moda e' Milano", adesso bisogna reagire, far vivere la citta', reinventarsi e "costruire una nuova normalita'". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo durante la conferenza stampa della Milano Digital Fashion Week, al via da oggi, fino al 17 luglio, l'evento che per le misure anti covid, si terra' in versione digitale, con le collezioni uomo per la primavera-estate 2021 e le pre-collezioni uomo e donna che vengono presentate, infatti, con sfilate a porte chiuse, interviste live, short film. Il tutto da seguire in streaming su una piattaforma ad hoc. "La citta' sara' sempre una casa per voi, noi saremo sempre con voi e in questo momento critico dobbiamo fare il meglio che possiamo" ha aggiunto Sala.

Certo, l'evento digitale "e' qualcosa di diverso ma ora non e' il caso di preoccuparsi tanto di tornare al business di sempre il prima possibile. Dobbiamo cercare una nuova normalita', una normalita' diversa. Abbiamo imparato la lezione nei mesi scorsi e lavorando sul potenziale della citta' possiamo tornare alla brillante situazione di sempre". Un concetto riproposto dal sindaco anche su twitter: "In questo tempo difficile abbiamo imparato grandi lezioni che accompagneranno il nostro domani. Ora tutti noi abbiamo davanti un compito enorme, ma essenziale: costruire una nuova normalita'". "La Milano Digital Fashion Week - ha scritto Sala - dimostra che si continua a creare e a far vivere la citta' rispettando le norme di sicurezza e il distanziamento sociale, confermando cosi' il senso di responsabilita' che la nostra citta' ha dimostrato in questi mesi nel combattere l'epidemia".

Amendola, rispetto Sala ma no a riforma con differenziazione salariale

In merito alle dichiarazione del sindaco Sala circa il fatto che dovrebbe essere tenuto in considerazione il costo della vita nella formulazione dei salari nella pubblica amministrazione, il ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola, ad Agorà Estate, commenta: "Rispetto tantissimo il sindaco Sala però riformare la pubblica amministrazione partendo dalla differenziazione salariale non mi pare un'idea rivoluzionaria". Così in merito alle parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Secondo Amendola "incentivi, merito, sono assolutamente centrali per riformare i contratti e rendere la pubblica amministrazione più all'altezza ma dire che un insegnate del sud che lavora nelle zone più complicate del paese debba guadagnare di meno non la trovo un'idea rivoluzionaria".