Sala: la politica sia 'per gli altri' e lancia campagna elettorale non ostile

"Sono fiero di tutti quelli che a Milano si danno da fare per gli altri e spero che la politica alla fine sia in grado di fare questo, di essere 'per gli altri'". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala in collegamento con l'evento online di Retake Milano organizzazione no profit di cittadini, "apartitica, che promuove il decoro urbano, l'orgoglio civico, il volontariato, l'educazione e l'arte legittima", che oggi festeggia i 15 anni di attivita'. "La mia promessa - ha aggiunto Sala, che e' ricandidato alla poltrona di primo cittadino - ogni giorno quando esco di casa, e' essere li' per gli altri'".

"Vi prometto il mio impegno a condurre una campagna elettorale concentrata sui contenuti e le idee, attraverso un linguaggio rispettoso e non ostile perché è dovere di noi politici dare l'esempio. Voglio alzare ancora l'asticella e invitare tutti i prossimi candidati alle elezioni amministrative in Italia a fare lo stesso, perché i ragazzi e le ragazze delle nostre città se lo meritano", ha inoltre detto il sindaco, in un video messaggio, firmando nuovamente il Manifesto della comunicazione non ostile, in occasione del quarto compleanno di Parole O_stili.Già a novembre 2019 Giuseppe Sala aveva firmato il manifesto in qualità di sindaco. "Ora firmo una seconda volta. Questa sarà una firma personale come candidato sindaco. Il manifesto diventerà la carta etica della mia campagna elettorale", ha spiegato.