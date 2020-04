Sala: "Lavoro è un elemento fondante". M4, si prosegue dopo lo stop

Il sindaco di Milano, nel consueto video messaggio ai cittadini pubblicato sulla sua pagina Facebook, mostra come i lavori della M4 siano ripresi e si cerchi di restare nei tempi previsti nonostante lo stop di qualche settimana causa coronavirus. Dalla futura fermata De Amicis e in compagnia dell'ingegner Mannella, presidente del consorzio dei costruttori, il sidaco fa il punto sulla situazione dei cantieri. I lavori sulla M4 sono ripresi il 6 aprile e ora in città stanno lavorando circa 750 in tutta la città. Operativi anche gli scavi delle gallerie con le talpe. Il ritrovamento di resti romani sta rallentando i lavori, ma l'obiettivo è quello di restare nei tempi previsti. Il sindaco Sala ha sottolineato come la ripresa dei cantieri della M4 sia un esempio della mentalità milanese dove si rispettano le regole e le ordinanze, non si riprende a lavorare prima del dovuto, ma poi quando si riparte lo si fa in modo preciso ed efficace perché il lavoro è un elemento fondande, un credo per la comunità milanese.

Sala ha inoltre ricordato in tema di mobilità la decisione di tenere aperta l'area B e di non far pagare l'area C, bisogna però usare questo periodo per migliorare, per pensare a nuovi modi di muoversi, come la mobilità elettrica e il proseguimento non solo dei lavori della M4, sottolineandocome sia importante anche progettare la realizzazione del prolungamento delle M5 e M1.