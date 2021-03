Beppe Sala nei Verdi europei, Silvia Scurati (Lega): “Prima li denigra poi aderisce, ma gli alberi promessi rimangono sulla carta"

“Beppe Sala ha la memoria corta, nel 2020 denigra i Verdi, ad un anno distanza aderisce alla loro Carta dei Valori. Ma i 3 milioni di alberi promessi a Milano rimangono sulla carta.” Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ironizza sull’adesione del Sindaco di Milano alla Carta dei Valori dei Verdi Europei. Scurati ricorda come del gennaio 2020 lo stesso Sala avesse preso in giro i Verdi con un caustico “dovrebbero chiedere scusa agli italiani per il loro 2% elettorale”.

Scurati, evidenziando il camaleontismo di Sala, rammenta anche che “Milano aspetta ancora i 3 milioni di alberi promessi anche alla luce della strage degli alberi causata da una nevicata di 20 cm del dicembre scorso. Lasciamo poi perdere la vicenda della scadente servizio di manutenzione, da ben 13 milioni annui, su cui il Comune non ha vigilato,” prosegue Scurati. “È mancata la potatura degli alberi più alti e la verifica della stabilità delle piante, tipico di molte amministrazioni di sinistra ambientaliste solo a parole che lasciano per anni gli alberi senza manutenzione. Mentre da un lato Sala annuncia il progetto di piantare 3 milioni di alberi, dall’altro si perdono centinaia di grandi alberi per incuria che ne comporta la loro inevitabile rimozione. E oggi ne paghiamo il costo ambientale.”