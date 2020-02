Salone del Mobile a rischio rinvio. Danni stimati per oltre 120 milioni

Salone del Mobile a rischio rinvio, si pensa a un possibile rinvio



Per il momento non c'è nulla di ufficiale. La 59esima edizione del Salone del Mobile, in programma dal 21 al 26 aprile a Milano è e rimane in programma. Ma secondo fonti di Affaritaliani.it nel mondo dell'architettura e del design sarebbero a rischio, tra le tante manifestazione che stanno saltando a causa dell'emergenza Coronavirus, anche il Salone e il Fuorisalone. Questo produrrebbe per Milano un danno stimato di oltre 120 milioni di euro. Un danno che si andrebbe a sommarsi al rinvio di Mido, la fiera di occhiali più importante al mondo, che era in programma dal dal 29 febbraio al 2 marzo.



Notizie più certe si avranno probabilmente dopo il cda di oggi, in modo da prevedere un eventuale piano b di una macchina complessa da organizzare e gestire, sono infatti attesi oltre 2.200 espositori da tutto il mondo. Molta la preoccupazione per la possibile assenza dei buyer asiatici, lo scorso anno i visitatori cinesi sono stati 30mila.