San Siro Rock: 40 anni di concerti da stadio in un volume

A 40 anni dal primo concerto allo stadio di San Siro, un volume ripercorre le esibizioni che hanno trasformato questo tempio del calcio in un tempio della musica internazionale. Il libro si intitola "San Siro Rock", l'autore è Massimiliano Mingoia, giornalista professionista e redattore del quotidiano Il Giorno, già autore di “Alter Bridge - La Fortezza del Rock” e “Semplicemente Slash”.

La musica negli stadi iniziarono a portarla i Beatles nell’agosto del 1965 allo Shea Stadium di NewYork. A San Siro il primo concerto si svolse 15 anni dopo, il 27 giugno del 1980, e ad aprire ledanze fu Bob Marley. Da allora, quello stadio che per più di cinquant’anni era stato unicamente “La Scala del Calcio”, si è aperto agli eventi musicali divenendo lo scenario più ambito per le esibizioni dei più grandi interpreti della musica rock e pop italiana e internazionale.

Da allora, dal 27 giugno 1980 all’estate del 2019 (nell’estate 2020 gli show programmati sono stati annullati e rinviati a causa dell’emergenza coronavirus), allo stadio “Giuseppe Meazza” si sono svolti 130 concerti e sono saliti sul palco 51 artisti tra cantanti o band, di cui 30 italiani e 21 stranieri.





Quarant’anni di San Siro Rock. L’opera è un viaggio nel tempo scandito dal ritmo degli show che hanno incendiato, ma qualche volta anche deluso, un palco tra i più iconici non solo in Italia, ma in Europa, a partire proprio daglianni Ottanta. Da Vasco Rossi a Bruce Springsteen, da Ligabue ai Pearl Jam, da Michael Jackson ai Rolling Stones, dagli U2 ai Coldplay, dai Depeche Mode a Tiziano Ferro, dai Duran Duran a Jovanotti, dai Negramaro ai Muse. Nel volume, diviso in quattro decadi, si ritrovano le notizie di ogni singolo evento, con articoli dalla stampa dell’epoca, immagini, curiosità e numerose interviste. Un prezioso album dei ricordi per una struttura che è diventata epica, e che di questi tempi rischia di vedere messa la parola fine al suo destino.

Assieme al libro è nata anche una pagina Facebook, "SAN SIRO ROCK", in cui i fan sono invitati a raccontare le loro esperienze ai concerti a San Siro.