Sanità, truffa a Regione Lombardia: indagato l'ex ad del San Raffaele

Truffa alla Regione Lombardia attraverso la vendita di farmaci da oltre 10 milioni di euro: il nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza ha notificato l'avviso di conclusione indagini firmato dal pm Paolo Storari a 11 indagati, tra i quali l'attuale presidente di Snam Nicola Bedin, allora Ad pro-tempore dell'ospedale San Raffaele controllato dal gruppo San Donato. Gli altri indagati sono amministratori e responsabili commerciali di 8 case farmaceutiche, un ex capo del'ufficio acquisti e un ex responsabile dei servizi farmacia del gruppo.

La truffa ammonta a 10,2 milioni di euro ed e' stata cristallizzata nell'indagine che a dicembre scorso ha portato agli arresti domiciliari per Massimo Stefanato, ex responsabile pro-tempore dell'ufficio acquisti dello stesso ospedale San Raffaele e Mario Cavallazzi, altro funzionario. Tra i nomi figurano anche quello di Giovanni Carubi, ex responsabile commerciale della Maylan Spa e Alessandro Correnti; indagata anche Cinzia Falasco Volpin, amministratore delegato pro tempore della societa' Maylan e Silvia Marangoni, con l'incarico di responsabile commerciale della farmaceutica Novartis. Per la Bayer e' stata invece indagata la responsabile commerciale Lucia Francesca Garza; inoltre Luigi Rizzuto, con lo stesso incarico per la Abbvi e Alberto Albanese, della Fli-Lilly Italia. Secondo l'ipotesi investigativa, i farmaci venivano acquistati al prezzo di mercato, ma nelle note di credito il costo effettivo dichiarato era inferiore; la differenza era il provente della truffa per cui i soggetti - secondo gli investigatori - erano d'accordo, mentre il costo era scaricato sulle casse della Regione.