Sardegna, albergo in un parco naturale: anche Scavuzzo nella cooperativa

In un articolo apparso su ilfattoquotidiano.it il 10 agosto a firma di Luigi Franco si legge di un discusso e discutibile progetto per la realizzazione di un albergo nel parco naturale a punta Giglio la cui destinazione d’uso sarebbe “semplice foresteria”, nonostante si preveda la costruzione di un hotel a tutti gli effetti con anche piscina e ristorante. . Ma questa area è tutelata dal punto di vista ambientale da una serie di vincoli. Stando a quanto riportato nell’articolo, fra i nomi delle persone che partecipano alla cooperativa Il Quinto elemento che tre anni fa ha vinto un bando dell’Agenzia del Demanio per il recupero a fini turistici di una piccola caserma dismessa proprio in quell’area ci sarebbero quello della vicesindaco Anna Scavuzzo, di Matteo Mangili ex membro della segreteria metropolitana di Milano e Doris Zaccaria ex presidente del consiglio di Municipio 6. Tre figure legate al Pd meneghino.

"Proprio al periodo del bando del 2017 va fatto risalire il peccato originale di questa storia”, si legge su IlFatto. Il bando – prosegue l’articolo - puntava al ‘recupero e riuso di immobili pubblici situati lungo cammini storico-religiosi e ciclovie per farne servizi al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti’. Il recupero a fini turistici dell’ex casermetta di Punta Giglio si inserisce in quest’ambito “realizzando – spiega l’articolo - quello che per la cooperativa non è un albergo, bensì un “rifugio di mare”, una sorta di foresteria all’interno di un ecomuseo”.