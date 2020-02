Scala, quasi completato il cda: conferma per Micheli, entra Carusi

Milano – Quasi completato l’assetto del Cda del teatro alla Scala in vista della riunione di domani. Mentre la Regione aveva già indicato, come suo nuovo rappresentante, il pianista Nazzareno Carusi, già responsabile culturale di Forza Italia, al posto di Philippe Daverio, riconferma per il finanziere Francesco Micheli e nuovo ingresso per Maria Teresa Carpio, seconda moglie di Paolo Bulgari, su indicazione del ministro Dario Franceschini. Confermati Alberto Meomartini in rappresentanza della Camera di Commercio e Giovanni Bazoli (Fondazione Cariplo). Claudio De Scalzi resta il rappresentante Eni. Resta da sostituire l’imprenditore scomparso Giorgio Squinzi. Il sindaco Beppe Sala, da statuto, resta presidente del Cda.

Come riporta un report di Dagospia, Micheli, giunto al terzo mandato, si conferma più che mai il perno del teatro con il beneplacito del minsitro Franceschini. Del resto è stato proprio Micheli il più forte sostenitore del passaggio di consegne tra Pereira e Meyer nel ruolo di sovrintendente