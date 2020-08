Scalo Greco, approvato il progetto che punta su housing sociale e impatto zero

"Lo scalo di Greco sarà il primo a partire. Si è conclusa la gara che ha selezionato lo sviluppatore e il progetto per realizzare il primo quartiere integralmente in housing sociale e a impatto zero. Ci vivranno circa 1500 persone e oltre il 60% degli spazi diventeranno parchi e giardini fruibili. Il piano attuativo sarà presentato alla ripresa". A comunicarlo sulla sua pagina Facebook è Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica del Comune di Milano.