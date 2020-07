Scambio elettorale politico mafioso, consigliere comunale di Cremona indagata

Con un messaggio sul suo profilo Facebook il consigliere comunale eletto nelle file di Viva Cremona, Maria Vittoria Ceraso, ha comunicato ai suoi sostenitori di essere stata convocata da Paolo Savio, della Procura Distrettuale Antimafia di Brescia, perche' indagata per scambio elettorale politico-mafioso. "Comunico che sono stata invitata, in qualita' di indagata, a presentarmi domani 31 luglio alle ore 11 dinanzi al PM dr. Paolo Savio negli uffici della Procura Distrettuale Antimafia della Repubblica di Brescia - ha scritto sui social - per rispondere all'interrogatorio, assistita dall'avv. Salvatore Scuto del Foro di Milano, in relazione al reato 416 ter del codice penale "Scambio elettorale politico mafioso'". Nel post il consigliere cremonese aggiunge: "Nella consapevolezza di non aver mai assunto comportamenti che possano integrare un reato tanto grave comunichero', nei limiti di quanto mi sara' possibile fare, ogni ulteriore sviluppo della vicenda in nome di quella correttezza e trasparenza che ho sempre cercato di incarnare nella mia attivita' politica".