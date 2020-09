Scuola di formazione politica, a Milano il percorso per saperne di più

Al via la Scuola di Formazione Politica ideata dall'Associazione Vivaio. Tanti gli appuntamenti in programma con relatori di spicco del mondo della polica, dell'economia e non solo. Questa la visione della scuola: "in una società disgregata, in cui è difficile prendere posizione e porsi in maniera critica rispetto alle decisioni che la politica prende incidendo sulla vita di tutti noi, è quantomai importante tornare a riflettere su quali siano i presupposti perché tutto continui a procedere in questo modo, e al tempo stesso trovare una proposta alternativa virtuosa e in linea con i valori di libertà e autonomia dell’essere umano. L’idea è di tornare a riflettere sul nostro presente, sul rapporto soggetto-comunità centrando l’analisi sulla psicologia di chi fa politica e su ciò che lo devia dalla realizzazione del successo politico, ossia di contribuire al miglioramento della comunità che dovrebbe guidare."

Mentre il fine dichiarato "è formare giovani e appassionati alla politica ad un’autonomia di pensiero e di giudizio dal consenso e dalle convenzioni sociali. Creare una dialettica fertile di idee e orizzonti per ripensare il nostro presente e il nostro futuro mettendo al centro della società l’idea di un essere umano protagonista responsabile, invece che un oggetto passivo delle decisioni dell’autorità."

Tra i relatori personaggi che hanno dimostrato di essere in linea con l'Associazione in merito a valori di libertà, responsabilità e autonomia di pensiero, esprimendo con coraggio il loro punto di vista originale anche in un periodo delicato come quello dell’emergenza Covid. In modo che possano trasmettere la loro esperienza per ispirare una nuova politica, una nuova cultura e nuova economia, più edificanti per il vivere umano.

02-03 ottobre: UNA NUOVA POLITICA

Gabriele Albertini – Sindaco di Milano 1997-2006

Pietro Bussolati – Segreteria nazionale PD

Marco Cappato – Associazione Luca Coscioni

Marco Cacciotto – Prof. Marketing Strategico UniTo

Pierfrancesco Maran – Assessore Comune di Milano

Mario Vanni – Capo di Gabinetto del Sindaco di Milano

9-10 ottobre: UNA NUOVA ECONOMI

AAlfio Bardolla – Fondatore Alfio Bardolla Training Group

Alessandro Fracassi – Fondatore Mutui On Line Spa

Vito Lomele – Imprenditore Internet (Jobrapido, Fiscozen)

Carlo Lottieri – Filosofo, docente universitario e saggista

Corrado Passera – Founder e CEO Illimity Bank

Pietro Senaldi – Direttore Libero

Diana Saraceni – Co-founder Panakes SGR (Venture Capital)

16-17 ottobre: UNA NUOVA CULTURA

Marco Bassani – Prof. Storia delle Dottrine Politiche UniMi

Daniela Cattaneo Diaz – Ceo e Founder Accapiù e (h)Films

Luciano Fontana – Direttore Corriere della Sera

Alessandro Morelli – Deputato, Presidente della Commissione Trasporti (Lega)

Candida Morvillo – Corriere della Sera

Andree Ruth Shammah – Regista teatrale e produttrice di Cultura

Andrea Zoppolato – Fondatore di Milano Città Stato

Extra. 06-08 novembre: UNA NUOVA LEADERSHIP

QUI per saperne di più