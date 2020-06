Sequestrato "tesoro" di narcotrafficanti a Milano: 15 mln in contanti

Ventotto scatoloni con dentro denaro contante per un valore di oltre 15 milioni di euro, suddivisi in banconote di vario taglio dai 500 ai 20 euro. E' la scoperta fatta in un appartamento di Milano dalla Polizia di Stato impegnata (su delega della procura del capoluogo lombardo - Direzione distrettuale antimafia) in una serie di perquisizioni a carico di noti narcotrafficanti e di altri soggetti a loro legati, ritenuti partecipi a vario titolo di un ingente traffico internazionale di hashish gestito nel territorio milanese e in tutto il centro-nord Italia. Gli scatoloni con il "tesoro" dei narcos erano nascosti all'interno di un'intercapedine ricavata tra un muro artificiale ed il muro perimetrale interno. Altri 167.000 euro sono stati trovati in una cassaforte e all'interno di una auto officina. Successivamente sono state eseguite 3 misure cautelari custodiali mentre il denaro e' stato sequestrato.