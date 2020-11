Sfondò cancello carabinieri nel Milanese, condannata a 3 anni

Il 14 gennaio scorso sfondo' con l'auto il cancello della caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano) e fu accusata di distruzione di opere militari (reato che prevede una reclusione fino a 8 anni): oggi e' stata condannata in abbreviato a 3 anni e 6 mesi dal gup di Monza. E' accaduto ad una donna di 52 anni di origini bosniache. La vicenda ebbe inizio con l'inseguimento del figlio di lei, un bosniaco di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti, in via Masaniello a Sesto. L'uomo cerco' di scappare durante i controlli, ma venne rintracciato poco dopo a Cinisello dai carabinieri di Bresso (i comuni sono tutti confinanti). Venne quindi riportato a Sesto e identificato con fotosegnalamento, visto che non aveva con se' documenti: dai terminali emerse che gli era stato dato dal questore un ordine di espulsione non piu' di qualche mese prima e che in base a questa direttiva gli era vietato mettere piede sul territorio italiano per 5 anni. Immediatamente i militari sestesi lo arrestarono, per reingresso illegale nel territorio nazionale, destinandolo al carcere di Monza.

Prima pero' gli chiesero se avesse avuto bisogno di qualche indumento da portarsi in carcere e gli diedero la possibilita' di chiamare i parenti per farsi portare gli effetti personali in caserma. Poco dopo, arrivo' un camioncino un con a bordo la madre, la sorella e la moglie del 27enne, che parcheggiarono proprio di fronte alla caserma sestese. La piu' anziana delle tre si affaccio' all'inferriata per porgere al ragazzo una borsa con i suoi vestiti. La donna accenno' quindi a tornare indietro e mise in moto il veicolo, ma invece di allontanarsi lo lancio' a tutta velocita' contro il cancello della caserma, di fatto distruggendolo. Un gesto - avrebbe poi confessato - dimostrativo contro l'arresto del figlio.

La 52enne venne fermata, e - dopo i rilievi della polizia stradale - arrestata (visti i numerosi precedenti a suo carico). Fu poi trasferita a San Vittore. Il Riesame di Milano aveva escluso la configurabilita' del reato contestato, ma il gup ha invece stabilito la condanna proprio ai sensi dell'articolo 235 del codice penale (sabotaggio o distruzione di opere militari).