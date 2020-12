Sindacalista Cisl investito dall'ad di una azienda in Brianza

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - "Gravissimo attacco ai lavoratori della Voss Fluid e ai sindacalisti che ogni giorno cercano di difenderli e di garantire l’occupazione del sito di Osnago": è la denuncia della Cisl. Questo il racconto: questa mattina, mentre davanti ai cancelli dell’azienda era in corso il presidio permanente, educato e composto, l’amministratore delegato della Voss Fluid prima ha insultato e poi ha investito con la sua auto il segretario generale della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà. “Stamattina è arrivato prima il consulente dell’azienda, velocissimo in auto rischiando di investire due lavoratrici – racconta Donegà -. Con un’arroganza inaudita ha inveito contro i lavoratori con tono minaccioso dicendo “vedrete tra qualche ora come dovrete vergognarvi””. “Poi è arrivato amministratore delegato – prosegue - che ha iniziato a urlare che dovevamo vergognarci, inveendo con insulti pesantissimi contro i lavoratori e i sindacalisti. Poi ha accelerato investendomi e facendomi cadere. Fortunatamente le persone lo hanno fermato”. Sul posto sono giunte ambulanza e polizia. Donegà è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sindacalista investito, Duci (Cisl Lombardia): "Assurdo atto di inciviltà e barbarie"

“Un assurdo atto di inciviltà ha coinvolto questa mattina il nostro segretario generale della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà, che, durante il presidio permanente che i lavoratori, la Rsu e i sindacati metalmeccanici stanno tenendo da giorni davanti alla Voss Fluid di Osnago, è stato investito dall'auto dell'amministratore delegato dell'azienda”. “Così il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci.“Ad Andrea vanno la solidarietà e la vicinanza di tutta la Cisl Lombardia – prosegue -. Alla barbarie di chi l'ha investito vanno la più ferma condanna e tutta la nostra riprovazione”