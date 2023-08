Sospese le ricerche delle due ragazze cadute in un torrente

Sono state sospese le ricerche delle due ragazze cadute nel pomeriggio di mercoledì 23 agosto nel torrente che scende dal ghiacciaio Fellarìa, in Alta Val Malenco, territorio del Comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri. Lo rende noto il Cnsas. Le ricerche ricominceranno oggi ma le speranze di un buon esito sono sempre di meno. Il cane che era con loro è caduto in acqua: una ragazza ha cercato di salvarlo ma è scivolata e subito l'altra ragazza, secondo una prima ricostruzione, ha cercato di aiutarla, ma anche lei è finita nel torrente.

Ragazze disperse in Val Malenco, tutti i soccorsi coinvolti

Per ore i tecnici del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), il Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza) e i Vigili del fuoco hanno collaborato nelle ricerche. Per il Soccorso alpino erano presenti otto tecnici, più altri in base per il coordinamento e per eventuale supporto ai colleghi sul posto. È stato utilizzato anche il drone del Cnsas. I soccorritori sono stati portati in quota dagli elicotteri di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollati dalle basi di Bergamo e di Caiolo (Sondrio), poi le squadre sono rientrate a piedi e con mezzi propri.