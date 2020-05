Sottocuoco lancia #ripartiamoinsieme: food box gratis alla stazione Centrale

La piattaforma di vendita online Sottocuoco.com dà il proprio contributo alla ripartenza del Paese, proponendo gratuitamente il servizio di food delivery all’interno delle stazioni ferroviarie di Roma e Milano.

In una fase di grande difficoltà per il comparto del commercio e della ristorazione, caratterizzata da poche certezze e da un futuro tutto da scrivere, i servizi di vendita online di cibo sono in grado di compensare la domanda del cliente-utente che non vuole rinunciare alla qualità della materia prima e al servizio. Sottocuoco, in quest’ottica, offre la possibilità quotidiana di poter ricevere comodamente a casa la spesa, frutto di una accurata selezione dei produttori e delle filiere.

IL PROGETTO #RIPARTIAMOINSIEME

Sottocuoco, da attore protagonista di questa fase di rinascita, vuole dare un segnale forte, lanciando una iniziativa trasversale: da una parte supportare chi oggi è impossibilitato a riaprire la propria attività di somministrazione del cibo, dall’altra, offrire un servizio gratuito all’utente.

Tutti coloro che, dall’11 al 25 maggio, saranno in partenza dalle stazioni ferroviarie di Roma e di Milano, riceveranno un omaggio gratuito da parte di Sottocuoco: uno speciale Food Box da viaggio per avere la gusta carica durante il tragitto! Il box conterrà un panino gourmet, una bottiglia d’acqua da 0,5 l e un tovagliolo.

COME RICHIEDERE E RICEVERE IL FOOD BOX DA VIAGGIO

Richiedere il Food Box da viaggio di Sottocuoco è semplicissimo. Sarà necessario:

Iscriversi su www.sottocuoco.com

Selezionare il panino e indicare giorno, stazione (Roma o Milano) e orario di partenza

L’utente riceverà una mail di conferma dell’ordine

Un addetto di Sottocuoco consegnerà il Food Box all’ingresso della stazione selezionata

La promozione di Sottocuoco #ripartiamoinsieme sarà valida dal 11 al 25 maggio dalle stazioni di Roma e di Milano.

Per maggiori informazioni https://www.sottocuoco.com/