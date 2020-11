Stadio, sprint finale: oggi la proposta di Inter e Milan

Sprint finale per il nuovo stadio di Milano. Inter e Milan dovrebbero presentare al Comune di Milano entro la giornata di oggi la proposta integrata per il nuovo progetto. Lo apprende AffariItaliani.it Milano da fonti vicine al dossier. Il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, aveva annunciato già a fine ottobre davanti all'assemblea dei soci che era questione di giorni. L'unico dubbio è se rossoneri e nerazzurri scioglieranno già in queste ore la riserva anche su quale dei due progetti sarà il prescelto per ospitare la futura "Scala del Calcio" o se invece si limiteranno a presentare un piano che va incontro alle richieste di Palazzo Marino.