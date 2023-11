Strage di piazza Fontana: la caccia al tesoro patrocinata dal Comune

Una caccia al tesoro per cercare la verità sulla strage di piazza Fontana. Con il patrocinio del comune di Milano, che promuove il palinsesto "Milano e' memoria" dentro cui si inserisce l'iniziativa, e' stata presentata stamattina "Cronaca di una strage. L'esperienza immersiva che racconta la strage di piazza Fontana". Si tratta di un gioco, una sorta di caccia al tesoro o city escape, ossia una escape room urbana, progettata da Garipalli e Factanza Media e nata per raccontare ai ragazzi dai 15 anni in su cosa successe a Milano il 12 dicembre 1969 quando una bomba esplose nella Banca dell'Agricoltura causando 88 feriti e 17 morti. L'esperienza dura circa 90 minuti e sara' gratuita per tutti fino al 12 dicembre. Grazie a un 'Virgilio' digitale che propone notizie, documenti ed enigmi l'utente si muove attraverso alcuni luoghi simbolo della citta', da Piazza Fontana a piazza Duomo ad esempio, per ricomporre i tasselli del puzzle e cosi' comprendere la storia della strage.

Piazza Fontana: un gioco web per avvicinarsi alla storia

Alla conferenza stampa a Palazzo Marino hanno partecipato, tra gli altri, l'assessora alle Politiche giovanili Martina Riva, il presidente dell'Associazione famigliari della strage di piazza Fontana Federico Sinicato, l'amministratore delegato di Garipalli Luca De Bellis e Maria Russo, project manager di Factanza. "La strage di piazza Fontana - ha detto Sinicato - merita che le nuove generazioni la affrontino e se ne facciano carico. Come associazione famigliari abbiamo sempre promosso tutte le iniziative che possono avvicinare quella storia a tutti quelli che la vogliono conoscere, soprattutto le nuove generazioni. Questo strumento, l'utilizzo del web e del gioco per avvicinarsi alla storia, e' un bel viatico per approfondire la storia di piazza Fontana, uno strumento molto efficace per gestire la massa di documenti immensa su quella vicenda".

"L'idea - chiarisce De Bellis - e' proprio avvicinare i giovani alla cultura usando linguaggi nuovi e facendoli immergere attivamente nei fatti. Il gioco vuole essere uno strumento per comunicare la storia, e' un'avventura urbana interattiva che coinvolge il giovane, anziche' una trasmissione passiva di contenuti". "L'esperienza proposta da City Escape Piazza Fontana si carica di un importante valore educativo e civico - ha concluso Riva - cosi' ragazzi e ragazze potranno conoscere un evento che ha segnato la storia di Milano e dell'Italia, facendone memoria".