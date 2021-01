Tangenti, indagati dieci manager di Leonardo e due società di Google

I militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Milano hanno eseguito un ordine di esibizione documenti nelle sedi di Roma e Pomigliano d'Arco della Leonardo, sulla base di un'indagine del pm Gaetano Ruta per reati fiscali, corruzione tra privati e riciclaggio. Risultano indagati 10 manager del gruppo industriale, che comunque risulta parte offesa nella vicenda e ha gia' mostrato collaborazione con gli investigatori. In tutto nell'inchiesta sono 14 le persone fisiche indagate, di cui 10 manager di Leonardo, e tre quelle giuridiche. Fra le posizioni delle societa' indagate per la legge 231 sul riciclaggio anche quella di Google Ireland e Google Payment. In particolare quest'ultima piattaforma era utilizzata per eseguire le transazioni frutto della corruzione, e avrebbero "impedito l'identificazione" di coloro che effettuavano i bonifici.

Una societa' italiana che si occupa di elettronica e hardware per il settore aerospaziale e militare avrebbe fatto la parte del corruttore nei confronti dei 10 manager di Leonardo, indagati a Milano per reati fiscali, corruzione tra privati e riciclaggio (in un'inchiesta affidata al pm Gaetano Ruta). Si tratta della Transpart srl, parte di un di una holding specializzata nella distribuzione di componentistica e fornitrice del colosso italiano della difesa. Quattro i manager della ditta indagati per aver offerto "regalie e compensi" ai 10 dirigenti di Leonardo al fine di ottenere contratti. Il sistema utilizzato e ricostruito dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Milano era anche quello delle "consulenze fittizie". In base alla ricostruzione investigativa, i fondi neri venivano 'distratti' dalle vere commesse pagate da Leonardo alla societa' e trasferiti nei paradisi fiscali, e cosi' fatti sparire. Ammontano almeno a 6 milioni quelli individuati dalle fiamme gialle, perche' usciti dall'Italia verso l'estero in 6 anni, dal 2012 al 2018.

Un mare di denaro finito, tramite una azienda con sede in Usa facente parte della holding Transpart, in societa' offshore con sede a Panama, Uk e Irlanda. E' di 400mila euro, invece, il valore di 25 'bonifici' rientrati in Italia e presumibilmente usati per pagare le 'mazzette' attraverso la piattaforma Google Pay. Ancora da stabilire, comunque, il valore complessivo del sistema corruttivo. I capitali sono stati fatti rientrare appoggiandosi a due 'riciclatori' che usavano prettamente la piattaforma digitale. L'anomalia pero' era che nei conti italiani che poi ricevevano le operazioni il 'disponente' non veniva specificato, ma dichiarato come Google Payment, la societa' del gruppo di Mountain View che si occupa di pagamenti digitali. Per questo, tra le persone giuridiche che risultano indagate per la legge 231, oltre alla stessa Transpart, ci sono Google Payment e Google Ireland Ltd, le due imprese che gestiscono i pagamenti digitali di Google. Per gli investigatori avrebbero, con le loro condizioni, ostacolato l'identificazione di chi veramente effettuava i bonifici dall'estero usati poi per corrompere i dirigenti italiani