Tangenti: indagini su appalti metro Milano, 12 arresti

Sono state arrestate 12 persone nell'ambito di un'inchiesta per presunte tangenti sugli appalti per le forniture della metropolitana milanese. Tra i coinvolti ci sarebbero alcuni dirigenti dell'Atm, l'azienda di trasporti milanese. A condurre l'operazione la Guardia di finanza di Milano.

Ci sono - riporta l'ANSA - 8 appalti da 150 milioni di euro al centro dell'inchiesta della Procura di Milano che stamani ha portato in carcere 12 persone, tra cui il dirigente Atm (Azienda trasporti milanesi) Paolo Bellini, e una ai domiciliari con accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato, abuso d'ufficio. Trenta persone fisiche e otto societa' indagate. Tra gli arrestati due manager di Alstom Ferroviaria e uno di Siemens Mobility. A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125mila euro tra il 2018 e il 2019.