Teatro alla Scala, Chailly: "In onda un'avventura straordinaria"

L'evento che questa sera da' il via alla stagione del Teatro alla Scala di Milano (chiusa al pubblico per le regole anti contagio) dove l'opera lascia spazio a uno spettacolo televisivo, e' stata "un'avventura straordinaria, talmente complicata da realizzare per gli spazi, la quantita' di musica e alternanza che e' un unicum che mi auguro con tutto il cuore di non ripetere". Cosi' il maestro Riccardo Chailly poco prima dell'inizio dello spettacolo 'A riveder le stelle'. E anche se l'attesa e' tutta per quando si tornera' in teatro con il pubblico a fare musica, l'esperienza di queste settimane e' stata importante per il maestro e i musicisti tutti. "Hanno dovuto affrontare 15 autori in 15 stili differenti. Un'orchestra con meno esperienza avrebbe faticato a realizzare" un'impresa come questa, ha osservato il direttore. Chailly ribadisce che si e' trattato comunque di un'esperienza "straordinaria dal punto di vista acustico, suonare senza pubblico, con l'orchestra al centro della grande volta". Ma quando si arriva all'ultima nota e c'e' il "silenzio assoluto, i palchi vuoti, c'e' si' una grande emozione da un lato ma dall'altro un senso di grande mancanza".

Domingo: "Speriamo che sia l'unica Prima così"

Lo spettacolo e' "una soluzione brillantissima, ma speriamo l'unica perche' questa pandemia finisca e il teatro possa continuare con il pubblico in teatro. Abbiamo bisogno del pubblico". Lo ha detto il grande tenore Placido Domingo poco prima dell'inizio dell'evento ideato per questa inusuale Prima' del Piermarini. "Mi e' piaciuto moltissimo essere con voi" ha detto ricordando le sue tante inaugurazioni (8 in tutto) alla Scala. "Essere qui, in questa opportunita' speriamo unica, e' stato per me un onore dividere il palco con grandi colleghi, con Chailly, l'orchestra e il personale della Scala. Questa serata sara' ricordata e vedrete un programma molto bello". "Questa inaugurazione e' stata cosi' speciale ma spero unica - ribadisce infine -. Ma certamente abbiamo bisogno dell'applauso del pubblico. E' la cosa piu' bella".