Terremoto in Fiera Milano: l'ad Curci se ne va. Rumors Affari: Eicma non si fa

di Fabio Massa

Quando la barca affonda, il capitano... se ne va. Senza ovviamente alcun tipo di buonuscita. Il capitano è Fabrizio Curci, ormai ex amministratore delegato di Fiera Milano Spa, che solo due mesi fa aveva incassato il rinnovo da Fondazione Fiera. E adesso, invece, il fulmine a ciel sereno (ma che non può arrivare inatteso per il protagonista Curci, considerato il fatto che le trattative per posti di questo tipo durano settimane). Secondo rumors avrebbe trovato un altro posto di lavoro, evidentemente più tranquillo della Fiera, alle prese con la difficilissima gestione dell'emergenza Covid che ha messo in ginocchio la struttura, che avrebbe quindi avuto bisogno di una guida ferma. Secondo rumors attendibili raccolti da Affaritaliani.it Milano, a complicare la situazione è il fatto che Eicma avrebbe informato che la fiera del ciclo e del motociclo, una delle più importanti, storiche, famose e redditizie, avrebbe annunciato di dare forfait: a novembre non si terrà. A questo punto il presidente di Fondazione Fiera Enrico Pazzali dovrà trovare un nuovo ad per Fiera Milano Spa, probabilmente a strettissimo giro. Ovviamente la questione dell'Ospedale in Fiera nulla c'entra con la dipartita dell'ormai ex ad Curci.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Fiera Milano S.p.A. informa che in data odierna il Dottor Fabrizio Curci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale, con efficacia a valle della riunione consiliare già prevista per il 18 giugno 2020, motivate dalla decisione di intraprendere un nuovo percorso professionale e personale.

"Quello trascorso in Fiera è stato un triennio incredibilmente intenso che mi ha concesso la possibilità di conoscere ed apprezzare una realtà inaspettata dal potenziale enorme. Fiera Milano è un’Azienda solida, non solo finanziariamente, ma soprattutto perché fatta di persone e professionisti straordinari che sapranno condurla verso nuovi traguardi ancora più ambiziosi” ha dichiarato il Dottor Curci.

Il Consiglio di Amministrazione ha rivolto al Dottor Curci il pieno ringraziamento per aver predisposto, proposto e attuato nel corso del suo mandato uno sfidante piano di risanamento, messa in sicurezza e rilancio di Fiera Milano e per aver stabilito le premesse organizzative, commerciali, di innovazione e di sviluppo per la prosecuzione del percorso di consolidamento e crescita della Società.

Preso atto di quanto sopra, Il Consiglio di Amministrazione ha attivato immediatamente il Piano di Successione che assicurerà la continuità e la stabilità della gestione.