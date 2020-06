Test sierologici: Tar annulla contratto San Matteo Pavia-DiaSorin

Test sierologici: Tar, contratto San Matteo Pavia-DiaSorin bocciato. Alterata la concorrenza

Con la sentenza 1006/2020 il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Technogenetics, la concorrente della casa farmaceutica DiaSorin che aveva stipulato un contratto con il San Matteo di Pavia e la Regione per la creazione di test sierologici certificati. La sentenza e' stata resa nota stamattina. Il Tar nel merito ha annullato gli atti amministrativi formati dalla Fondazione San Matteo di Pavia ed il conseguente contratto stipulato con la DiaSorin.

I giudici amministrativi hanno rilevato l'alterazione della concorrenza poiche' "mediante l'accordo, il Policlinico ha consentito ad un particolare operatore economico, scelto senza il rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica, ancorche' non tipizzata, di conseguire un nuovo prodotto, che rimane nell'esclusiva disponibilita' e commerciabilita' dell'operatore stesso". Il Tar ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti poiche' "la Fondazione San Matteo ha impegnato risorse pubbliche, materiali ed immateriali, con modalita' illegittime, sottraendole, in parte qua, alla loro destinazione indisponibile". Inoltre la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo e Diasorin spa, sono state condannate in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 10 mila).

Tra l'ospedale e la multinazionale farmaceutica era stato siglato un contratto che prevedeva che l'azienda versasse al San Matteo una royalty dell'1% per i test venduti nel mondo (esclusa la Lombardia) con l'impegno da parte del Policlinico di usare le risorse per la ricerca. Secondo i giudici amministrativi questo tipo di contratto pero' sarebbe "inefficace". Oltre alla questione amministrativa la societa' concorrente, la TechniGenetics di Lodi, ha anche presentato un esposto in procura, per la valutazione dei profili penali.

Diasorin ha acquisito "un illegittimo vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori del medesimo settore, perche' ha potuto contare in modo esclusivo sul determinante apporto di mezzi, strutture, laboratori e professionalita', tecnologie e conoscenze scientifiche messe a esclusiva sua disposizione della Fondazione" che sta alla base del Policlilnico San Matteo di Pavia. Lo scrivono i giudici amministrativi del Tar lombardo che, con la sentenza resa nota stamattina, hanno annullato il contratto tra l'ospedale e la multinazionale farmaceutica, con l'appoggio della Regione, per la realizzazione dei test sierologici. In pratica, secondo i giudici, l'azienda avrebbe giovato dell'uso della struttura pavese, che e' pubblica, e in questo modo avrebbe acquisito una posizione diseguale nei confronti della concorrenza. "Una volta creati i nuovi prodotti e conseguita la certificazione CE il vantaggio competitivo di Diasorin si e' consolidato quando la societa' e' stata in grado di brevettare, produrre e immettere sul mercato prodotti innovativi realizzati grazie al determinante intervento della fondazione pubblica". "L'alterazione della concorrenza" si era gia' verificata, comunque, nel momento in cui la sperimentazione e' cominciata, perche' l'azienda "rispetto agli altri operatori del mercato in cui opera, ha usato risorse scientifiche e materiali proprie del soggetto pubblico", in particolare "conoscenze, mezzi ed esperienze he non sono accessibili a chiunque, con conseguente determinazione di un illegittimo vantaggio competitivo".

Fontana: "Non sono parte attiva, va chiesto al San Matteo"

"Io non sono parte attiva nella faccenda, bisogna chiedere al San Matteo. Io so per certo che il San Matteo fara' ricorso al Consiglio di Stato, come e' legittimo fare nel caso in cui non si ritenga che la decisione sia corretta". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato ai microfoni del Tgr la decisione del Tar di annullare l'accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia e Diasorin sui test sierologici.