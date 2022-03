The Medelan Milano: apertura entro l'estate

Gli headquarter di Chanel e F21, la boutique di Lanvin e molti altri inquilini di prestigio: entra nel vivo il progetto immobiliare del The Medelan di Milano: così è stato nominato il Palazzo Broggi di piazza Cordusio, che in passato ospitò la sede di Unicredit ma che sei anni fa è della holding cinese Fosun Group, che lo ha acquisito per 345 milioni di euro sotto la gestione della francese Paref insieme a Dea Capital.

The Medelan, la fine dei lavori entro l'estate

Il Sole 24 Ore riferisce che al termine dei lavori, previsto per l'estate, l'edificio ospiterà otto spazi retail, uffici e un ristorante di lusso, con una terrazza e l'approdo dello shef stellato Niederkofler. I canoni d’affitto per gli uffici si aggirano sui 650-750 euro annui per metro quadro.

