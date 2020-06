Traffico di droga in Lombardia, 7 arresti tra Como, Varese e Bergamo

I carabinieri della Compagnia di Cantu' hanno condotto questa mattina un'operazione antidroga nelle province di Como, Varese e Bergamo, che ha portato all'arresto di sette persone. L'operazione e' stata condotta con il supporto di personale dei Comandi Provinciali di Bergamo e Varese, del Nucleo Cinofili di Casatenovo (LC) e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio (BG), in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Como su richiesta della locale Procura della Repubblica. Per i sette indagati, due dei quali gia' detenuti, e' stata disposta la custodia cautelare in carcere; sono ritenuti responsabili, unitamente ad altri sei (per i quali si procedera' in stato di liberta'), a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, estorsione in concorso, detenzione e porto abusivo di armi.