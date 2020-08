Travolta da treno: si indaga su dichiarazioni del testimone

Mentre la Procura ha aperto un fascicolo per la donna morta travolta in auto e uccisa da un treno sulla linea Milano-Mantova in provincia di Lodi, gli investigatori hanno scoperto come nello stesso passaggio a livello della ferrovia Codogno - Cremona a Maleo, nel Lodigiano, tre anni fa si era verificato un altro incidente mortale. Infatti dove e' morta Elisa Conzadori, 34 anni, nel 2017 e' morto Bruno Bocca di 77 anni. Rete ferroviaria italiana (Rfi) aveva precisato che "le sbarre del passaggio a livello erano chiuse e l'intero sistema era perfettamente funzionante". La Procura di Lodi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e nelle prime indagini e' stato ipotizzato anche un possibile malfunzionamento del passaggio a livello. Intanto un testimone messo a verbale ha pero' detto di aver visto le due sbarre abbassate e poi improvvisamente la sbarra del passaggio da Codogno verso Maleo si sarebbe rialzata come se il treno fosse transitato liberando il passaggio all'auto dell vittima.