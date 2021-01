Tutti gli uomini di Letizia: Moratti sceglie Vignati e Rovelli

Chi sarà il capo di gabinetto di Letizia Moratti? Quale sarà lo staff che la nuova vicepresidente di Regione Lombardia si porterà nel nuovo ruolo? La notizia rimbalza da un piano all'altro di Palazzo Lombardia. E c'è chi scommette su un grande ritorno di Paolo Glisenti, che però viene dato come assai incerto. Glisenti è stato il commissario generale di sezione per l'Italia all'Expo 2020, e dunque potrebbe aver voglia di impegnarsi in una nuova sfida, anche se non arriva nessuna conferma. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it Milano, Letizia Moratti avrebbe tuttavia scelto un medico come capo gabinetto, il dottor Vignati.

Chi non dovrebbe esserci è il suo ultimo portavoce, Alessandro Usai, oggi impegnato con la trasmissione di Barbara Palombelli dove sta dando ottima prova di sé in qualità di responsabile di programma. Luciana Barazzoni, storica segretaria della Moratti, da sempre sua ombra e persona di estrema fiducia, secondo rumors è andata in pensione al 31 dicembre 2020, ma potrebbe comunque essere tentata dalla sfida di Letizia. Per la comunicazione gli ultimi due a occuparsi di San Patrignano sono stati Fabrizio Grassi, senior partner di Barabino, che però opera in agenzia, e Marta Ferrari, relazioni esterne di Family Life. Tuttavia nessun dei due ha incontrato il favore finale della Moratti e, secondo le indiscrezioni, sarà Andrea Rovelli a ricoprire tale ruolo.

Intanto nel suo "primo" giorno di lavoro, in attesa delle deleghe ufficiali di domani, Letizia Moratti sta studiando la squadra. Perché i dossier sul tavolo sono già molti, e tutti complessi.

