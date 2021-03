Ubriachi molestavano passanti a Milano, 25 Daspo urbani

Erano spesso ubriachi, molestavano i passanti e impedivano l'uso dei mezzi, e da qualche tempo si erano reinventati parcheggiatori abusivi. Per questo sono state sanzionate con un Daspo urbano 25 persone, che ora non potranno piu' sostare nelle aree per un tempo che va dai 6 ai 12 mesi, pena l'arresto da uno a due anni. Ad individuare le aree a rischio e ad operare sono stati i poliziotti della Divisione Anticrimine e dei Commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Citta' Studi, della Polizia Ferroviaria e del Corpo di Polizia Locale di Milano. I luoghi piu' colpiti dal degrado erano la Stazione Centrale, i Bastioni di Porta Venezia e piazza Santo Stefano, dove spesso in gruppo i soggetti sostavano: vittime delle loro molestie i passanti e gli esercenti delle attivita' commerciali.

E' anche accaduto che venissero segnalati per atti osceni o per l'esercizio abusivo dell'attivita' di parcheggiatore. Per questo la questura ha organizzato cinque servizi straordinari di controllo del territorio, scanditi nell'arco delle ultime tre settimane, che hanno consentito di comminare 147 multe di 300 euro ciascuna e 145 ordini di immediato allontanamento dalle aree interessate, presupposto per le successive, e piu' incisive, misure di prevenzione. Infatti, 25 dei soggetti controllati sono stati raggiunti da provvedimenti di "Daspo Urbano", grazie al quale e' loro interdetto di avvicinarsi alle aree indicate per 6 o 12 mesi: l'eventuale violazione di tali prescrizioni sara' sanzionata con la pena dell'arresto da 1 a 2 anni. Quanto ai 20, allontanati dall'area della Stazione Centrale e dei Bastioni di Porta Venezia, sono in corso le attivita' di notifica delle misure di prevenzione. Diversamente, per 4 rumeni pregiudicati e allontanati da Piazza Santo Stefano, perche' molesti nei confronti degli utenti dell'area (dove si sono verificati negli ultimi mesi episodi di vandalismo e reati piu' gravi) si e' gia' proceduto alla notifica di provvedimenti e l'Ufficio Immigrazione sta provvedendo al loro rimpatrio coatto nel Paese di provenienza, essendo risultati inottemperanti a precedenti ordini di allontanamento dal Territorio Nazionale.