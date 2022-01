Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex nel Varesotto

Omicidio nel Varesotto, il corpo del piccolo nascosto nell'armadio

Ha lasciato un biglietto con "una sorta di confessione". Poi ha avvertito il padre anziano con un messaggio vocale per dirgli di aver fatto del male al figlio e di non guardare nell'armadio del suo appartamento a Morazzate (Varese). E proprio in quell'armadio i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita del bambino di 7 anni ucciso con una coltellata alla gola dal padre Davide Paitone, il 40enne fermato domenica mattina nei boschi tra il Varesotto e la Svizzera dopo una caccia all'uomo durata tutta la notte.

A Paitone, agli arresti domiciliari dallo scorso 26 novembre per aver accoltellato un collega di lavoro ad Azzate, era stato concesso, come previsto nel provvedimento di separazione in corso con la moglie, di trascorrere il primo dell'anno con il figlio. Per motivi ancora da chiarire, forse una vendetta, ieri pomeriggio Paitone ha impugnato un coltello e ha ucciso il piccolo nascondendo poi il corpo dentro l'armadio.