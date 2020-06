Quarto Oggiaro: uccide vicino durante lite, arrestato a Milano

Lite tra vicini sfociata in omicidio in zona Quarto Oggiaro a Milano. La polizia e' intervenuta alle 2.45 circa di stanotte in via Trilussa per una lite in un condominio. Un uomo era infatti salito al piano sopra il suo appartamento e ha aggredito una coppia di anziani per poi colpire l'uomo con un coltello da cucina. La vittima e' stata trasportata in gravi condizioni e in arresto cardiaco al Niguarda, dove e' morta dopo un'ora circa. L'aggressore e' stato bloccato dagli agenti della volante e portato in Questura dove e' stato arrestato per omicidio.