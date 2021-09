Ucciso in cortile a Milano, resta in carcere il 72enne fermato

Resta in carcere Rocco Sallicandro, il 72enne fermato con l'accusa di aver sparato e ucciso Francesco Spadone mercoledi' pomeriggio primo settembre nel cortile del condominio popolare di via Ovada 3 a Milano. Lo ha deciso il gip Tiziana Gueli convalidando il fermo e applicando la misura cautelare richiesta dal pm Gianluca Prisco. L'anziano, difeso dall'avvocato Giuseppe Frojo, ha risposto alle domande del giudice ammettendo di essere sceso di casa e di aver sparato al vicino di 34 anni con la sua pistola Grand Power 9x21. Contrariamente a quanto emerso in prima battuta non sarebbe stata la grigliata di pesce a cui stava partecipando Spadone il motivo scatenante del gesto.

Davanti al giudice Sallicandro, incensurato, ha spiegato di provare "sconforto" e "astio" per dissidi che - a sua detta - da tempo aveva con Spadone. Il 72enne ha parlato di minacce ricevute dal 34enne e anche dei sospetti sul fatto che fosse stato lui ad essergli entrato in casa per due furti subiti e denunciati nel 2013 e nel 2016. Il legale di Sallicandro - da quanto appreso - sta valutando la possibilita' di chiedere una perizia psicologica sullo stato di mente del suo assistito.