Un weekend tra cultura e dolcezze. Senza dimenticare il Carnevale

Gli eventi del week end a Milano

È già l’alba di un nuovo weekend. Che cosa ha in serbo per noi Milano per quest’ultimo scampolo di febbraio? Il menù propone un mix tra cultura, prelibatezze culinarie e divertimento, anche per i più piccoli. Partiamo proprio dalle meravigliose mostre presenti in città.

Al Mudec il re della fotografia Henri-Cartier Bresson

La prima tappa è al Mudec con la mostra “Henri Cartier-Bresson. Cina 1948-49 | 1958”, personale legata a due reportage cinesi per i quali il grande fotografo è ricordato come maestro assoluto del cosiddetto “istante decisivo”.

La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura, prodotta da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE e realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Henri Cartier-Bresson, riunisce un eccezionale corpus di fotografie e documenti di archivio del fotoreporter francese: oltre 100 stampe originali insieme a pubblicazioni di riviste d’epoca, documenti e lettere provenienti dalla collezione della Fondazione HCB.

Il percorso, curato da Michel Frizot e Ying-Lung Su, racconta due momenti-chiave nella storia della Cina: la caduta del Kuomintang e l’istituzione del regime comunista (1948-1949) e il “Grande balzo in avanti” di Mao Zedong (1958).

Un momento importante nella storia del fotogiornalismo mondiale, vissuto attraverso il personale approccio di Cartier-Bresson, il quale per primo evidenzia – attraverso l’occhio del suo obiettivo – temi importanti del cambiamento nella storia contemporanea cinese, riuscendo a presentare al mondo occidentale anche aspetti tenuti nascosti dalla propaganda di regime, come lo sfruttamento delle risorse umane e l’onnipresenza delle milizie.

Un successo che si rinnova: Banksy in stazione Centrale

A grande richiesta, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience presso Milano Centrale prolunga la data di apertura fino al 15 maggio 2022.

La prima esposizione dello street artist di Bristol all’interno di una stazione italiana si conferma un successo e la notizia dell’estensione a Milano Centrale giunge con la nuova apertura di The World of Banksy – The Immersive Experience presso Torino Porta Nuova

Il percorso presenta oltre 130 opere che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Più di 30 nuove opere tra cui “Ozone Angel”, “Steve Jobs”, “Napoleon” e “Waiting In Vain” non sono mai state esposte prima d’ora e vanno ad aggiungersi a lavori e murales realizzati da giovani artisti internazionali e locali.

Vicino ai più celebri capolavori quali “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio la speciale sezione video iBanksy in cui per la prima volta le opere più iconiche dell’artista diventano animate e narrano la storia e il messaggio sociale che ha impresso sui murales di tutto il mondo. Questa sezione permette allo spettatore di percepire le opere in modo diverso e rende accessibile il racconto anche ai più piccoli.

Da Fao Schwarz si festeggia il Carnevale

Appuntamento immancabile per i più piccoli sarà il carnevale di Fao Schwarz. Nella sede milanese i festeggiamenti raddoppiano per dare spazio alla data nazionale e a quella ambrosiana: 26 e 27 febbraio, 4 e 5 marzo. Quattro appuntamenti in cui FAO Schwarz invita tutti i bambini a partecipare nei panni della principessa Disney più amata o del supereroe Marvel più apprezzato. Sarà l’occasione per trovarsi in un’atmosfera incantata, insieme ad altri piccoli partecipanti che condividono la passione per gli stessi personaggi e dare vita insieme a una giornata unica. Ad attenderli anche una fantastica sorpresa, un pensiero da portare a casa ma soprattutto un’emozione da custodire.

Ad animare gli appuntamenti, anche il mondo di Harry Potter. Maghi e streghe sono invitati da FAO Schwarz per vivere la magia del Wizarding World. Si potrà provare il cappello parlante di Spin Master e scoprire in quale casa di Hogwarts si verrà smistati. Sarà Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde?

Le giornate del Carnevale andranno così a inserirsi in quella che è l’essenza stessa del negozio di via Orefici, un meraviglioso mondo in cui sentirsi protagonisti tra realtà e immaginazione.

Una pausa golosa con Sal De Riso

Le nostre proposte per il weekend si concludono con una pausa golosa. Al Mercato Centrale il celebre pasticciere Sal De Riso vi attende con le sue chiacchiere di Carnevale. Il pasticciere della Costiera Amalfitana, in questo periodo, arricchisce le sue vetrine con le chiacchiere tradizionali al cioccolato, la crema speziata al doppio cioccolato tipica del Carnevale napoletano, e al cacao, arancia e anice stellato. Non mancano i tortelli farciti, anche con crema al pistacchio di Bronte e alle nocciole, e le castagnole. L’appuntamento per deliziare il palato è in Galleria Vittorio Emanuele II.

