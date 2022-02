Scomparsa di Carmine D'Errico: fermato il figlio accusato di omicidio

Fermato Lorenzo D'Errico per l'omicidio del padre

E' stato fermato dalla procura di Monza Lorenzo D'Errico con l'accusa dell'omicidio e della distruzione del cadavere del padre di Carmine, scomparso la sera del 30 dicembre a Cusano Milanino (Milano). Il provvedimento e' stato notificato dai Carabinieri di Milano mentre l'uomo era in caserma. Era stato lo stesso a denunciare la sparizione del genitore con cui abitava insieme raccontando che era uscito di casa per andare a comprare una pizza senza fare piu' ritorno.

Il cadavere di Carmine D'Errico bruciato

Le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di via della Moscova hanno consentito, da un lato, di far emergere, sin da subito, evidenti contraddizioni nelle dichiarazioni rese dal giovane e, dall'altro, di rinvenire tracce e indizi della scena del crimine all'interno dell'abitazione dei due uomini. Inoltre l'intuizione degli investigatori dell'Arma e' stata quella di ipotizzare un collegamento tra la scomparsa del 65enne con il cadavere parzialmente carbonizzato ritrovato in un'area industriale abbandonata il 21 gennaio a Cerro Maggiore (Milano). L'analisi del Dna ha confermato che si trattava proprio del corpo di Carmine D'Errico.