Beauty: Pietro Simone, il "principe di Instagram", sbarca a Milano

È uno dei principi delle dirette Instagram. Da Londra, la sua base, si collega con tutto il mondo, con le sue amiche star e con le migliaia di donne che ascoltano i suoi consigli come se bevessero dal Sacro Graal. Pietro Simone, con i suoi prodotti di bellezza, è entrato nel cuore di Anastacia e personaggi come Duncan James il cantante dei Blu, la londinese Amanda Cronin, la baronessa Carola Flaming, molte vip russe come Victoria Bonia e diverse influencer. Ora è arrivato anche a Milano. E non a un indirizzo qualsiasi ma nel salotto di alta profumeria Zhor in via Montenapoleone, nel Quadrilatero d'oro della moda mondiale che, piano piano, sta tornando ai vecchi splendori pre pandemia.

Come inizia il suo percorso nel mondo del beauty?

"Mi considero fortunato perchè non avevo altro desiderio che di fare il mestiere che ho scelto, se non il vulcanologo a quattro anni. Tutto il resto è stata bellezza: a sei anni, entravo nel bagno della mamma, della nonna, della zia, della sorella e mi spalmavo le loro creme. Provavo una sensazione particolare guardando le donne di casa uscire dal bagno: avevano sempre una faccia felice, soddisfatta, profumate, curate, non truccate. Si toccavano il viso, erano contente e questo è sempre rimasto nel mio immaginario. Sapevo che si mettevano profumi e creme. Da lì è nata la mia vocazione. A 13 anni ho iniziato ad andare dall'estetista, amica di mia sorella".

Ha seguito scuole o corsi particolari?

"Mio padre non mi lasciò fare la scuola di estetica e dopo la patente andavo a Brescia da Mariabruna, nome importantissimo nel campo dell'estetica. Da lei comperavo i prodotti per le mamme dei miei amici e con i campioni provavo e sperimentavo. Fu proprio Mariabruna a organizzarmi dei corsi perchè mi specializzassi, un modo per iniziare in modo professionale tanto che partii subito con i più importanti brand di beauty. Quella di Mariabruna fu una scuola eccezionale anche per i profumi. E diventai l'estestista per la Prairie. Formavo le persone in tutte le sfaccettature del marchio .Nomi così ti cambiano il presente e il futuro".

E inizia la sua indipendanza.

"Nel 2008 aprii un mio negozio. Erano cambiate le regole e feci specializzazioni da parrucchiere, di estetica, make up e l'Accademia di Bellezza in Inghilterra dove ho raggiunto risultati eccellenti anche per l'uso di determinati macchinari. Nel frattempo ho aperto il mio beauty concept store dove vendevo sia profumi che beauty che make up, in provincia di Bergamo. Ho fatto anche il formatore per Angela Bertani, altro nome fondamentale per la mia crescita".

A un certo punto lei se ne va dall'Italia, perchè?

"Non riuscivo più a trovare motivazioni nel mio Paese, ad esprimere quello che che volevo fare e avevo gia iniziato a lavorare sui miei prodotti, sulle varie formule. Seguivo convegni internazionali dove si studiavano i vari procediemnti. A quel punto chiusi tutto in Italia per trasferirmi a Londra, un progressivo mettermi alla prova e una progressione di felicità. Da una prima piccola cabina in un cento estetico a Belgravia sono arrivato ad averne tre con trattamenti di altissimo livello, persone che lavoravano per me e una tranquillità economica che mi ha permesso di avviare il brand con il mio nome, che non ha finaziatori se non il mio lavoro quotidiano e questo fa una grande diffrerenza".

Tanti cambiamenti, quindi.

"Ho una clinica in una delle zone più esclusive di Londra per trattare tutte le mie clienti. Fui chiamato da un'amica a fare training in un hotel cinque stelle lusso nel Connecticut . Cosi ogni tre mesi volavo in America dove tenevo corsi alle estetiste per come fare trattamenti e massaggi e come parlare alle clienti vip. Da lì nacque la collaborazione con Irene Forte la figlia dei proprietri dei Rocco Forte Hotel che mi chiese di seguirla per tutta la formazione della sua linea di skincare e l'aiutai in certi cambiamenti e riformulazioni nel labortorio. E la seguii in tutte le proprietà d'Europa. Ogni week end ero inpeganto con il gruppo. Nei loro hotel si trova Pietro Simone Skincare per i trattamenti".

E la sua linea?

"È iniziata nel 2011 e finita attorno al 2015. Avevo trovato nuove formule per un prodotto ancora più pulito da agenti chimici e al contempo mi sono buttato totalmente sul made in Italy. Ho trovato aziende che mi potevano fornire ingedienti esclusivamente italiani come la mela annurca da Napoli (antiossidante che lavora sulla pigmentazione), l'olio di semi di vinacciolo dalla Toscana (nutriente), l'olio di semi di pomodoro dalla Puglia (contro i radicali liberi) l'olio di mandorle dalla Sicilia (elasticizzante), le cellule staminali dalle stelle alpine prese in Valle d'Aosta (ridensificante e liftante). Cinque ingredienti che lavorano sulla pelle. Una bomba d'amore e di bellezza: nasce cosi l'Italian Bella Complex , un complesso italiano di bellezza".

Queste creme dove vengono prodotte?

"In un laboratorio indipendente in provincia di Bergamo. Trovo tutti gli ingredienti attivi e con loro decidiamo i nuovi prodotti. Ora siamo su una linea di concentrati, dei sieri a goccia da aggiungere ai prodotti già esistenti per evitare di creare centinaia di referenze in più sullo scaffale".

Un suo consiglio di bellezza?

"La mia filosofia: la pelle è il teatro della vita. E si parla di stile di vita e alimentazione. Non mancare di detergere e esfoliare il viso completamente. È inutile spendere soldi in creme costose se non si ha la pelle pulita in maniera perfetta. La stendibilità dei miei prodotti è velocissima, non richiede molte azioni ma solo la continuità di utilizzo. Non ci dimentichiamo di mangiare o respirare o di altre azioni vitali quindi non ci si può dimenticare di mettere le creme due volte al giorno. La continuità dell'uso delle mie creme genera nella pelle mantenuta perfettamente. Su instagram sto insegnando alle persone che con piccoli trucchi, come un massaggio al viso una volta alla settimana, si possono ottenere risultati straordinari".

Oltre al suo profilo internet o delle spa degli alberghi più lussuosi al mondo, ora i prodotti si possono acquistare anche a Milano, da Zhor

"A Milano non trovavo nulla che mi soddisfacesse. Attraverso un'amica nasce questa conoscenza e soprattutto ho toccato con mano la grande passione di Monica Marino direttrice di Zhor. Da lì è partita questa nuova avventura".