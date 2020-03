Carlo Tivioli se n'è andato, ma le sue creazioni resteranno nel tempo

Le signore della Milano bene e della Milano da bere non potevano fare a meno delle sue pellicce. Un visoncino non lo si negava nemmeno alla casalinga di Voghera, ma un cappotto di zibellino o quelle vestaglie di cashmere bordate dei peli più pregiati o quei giacconi mischiati a tessuti etnici, non potevano che portare la firma di Carlo Tivioli. Un maestro, un mago delle pellicce anche quando le griffe hanno annunciato, una alla volta, di abbandonarle più per la moda fur free che per convinzione. Le leggi di mercato imperano cosí come il politicamente corretto. Ma Tivioli è sempre andato avanti per a sua strada, con coerenza e soprattutto con la grande sapienza del fare, luntando sul vintage. Carlo Tivioli, dagli Anni 70, è stato protagonista delle passerelle e di quel made in Italy diventato famoso nel mondo anche grazie a lui. Perchè se i suoi capi erano un simbolo nel nostro paese, cosí lo erano pure all'estero dove donne famose se li contendevano. Non si contano le copertine delle riviste americane, la foto su «Esquire», che celebrava con un racconto la genialità della moda italiana e di uno dei suoi protagonisti più eccelsi.Alcune delle sue pellicce sono entrate nella storia, come il visone mille righe, omaggio all’arte cinetica, i mosaici colorati ispirati al pittore e grafico ungherese Victor Vasarely, il nido d’ape, il goffrato, i chiaroscuri a punta di diamante. Da alcuni anni, Tivioli metteva il suo sapere a disposizione dei ragazzi che lavorano nel laboratorio di pellicceria della comunità di San Patrignano. Il suo negozio-salotto in via Santo Spirito è un punto di riferimento per le amiche che passavano a salutarlo. Le redini dell'atelier sono passate al figlio Clemente che oltre a disegnare le collezioni, organizza anche i defilè, come sempre alla Permanente, dove arrivano sempre le affezionate e fedeli clienti. Carlo Tivioli se n'è andato, malato da tempo. Ma non le sue creazioni che rimarranno eterne.