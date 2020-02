Milano Fashion Week, lampi di glam prima del Coronavirus

Prima del vero dramma Coronavirus, che ha fermato perfino le sfilate di Giorgio Armani, Laura Biagiotti e Moncler, la moda della settimana meneghina stava andando alla grande. Feste tutte le sere, bella gente in giro, quella del fashion system che non disdegna, dopo un’intera giornata di show, di finire la serata alla grande. Anzi, più ce n’è meglio è. Ha iniziato Etro che ha voluto riunire i massimi giornalisti di settore da Bice, il ristorante del Quadrilatero “vestito” proprio da Etro con i classici tessuti del brand. Tra crostini e carciofi s’e dato il via alla kermesse modaiola. Padrone di casa l’eclettico Carlo Mengucci, pr della maison, amico di attrici e vip che poi sedevano nella prima fila della sfilata come Diletta Leotta direttamente da San Remo.

Festa per i dieci anni di N 21 il marchio disegnato da Alessandro Dell’Acqua. Nella sede di via Archimede, prima il defilè e poi il via a uno degli eventi più attesi. Party super esclusivo per l’anniversario di uno dei marchi preferiti dalla signora Sala, Sara Bazoli.

In oltre 4 mila, tra cui Will Smith, si sono ritrovati alla mega festa di Moncler in viale Molise, all’ex mercato ittico. Musica a canna per tutta la notte. Accanto l’ex Borsa della carne, spazio straordinario tenuto in piedi dall’associazione Macao alla quale il Comune potrebbe destinare lo stabile.

Cena di Alessandro Enriquez, giovane stilista siciliano ma ormai milanese d’adozione che ha riunito gli amici da Cittamani per la Private Divina Dinner, dopo la presentazione delle sue creazioni in via Manzoni da Illulian.

Al Bistrot Diego e Andrea Della Valle (gruppo Tod’s) hanno invitato pochi intimi. Peccato che poi il passaparola tra chi c’era e gli esclusi abbia dato adito a parecchi malumori. Altra cena organizzata da Missoni. Ma poi, il virus ha avuto la meglio ed è scesa là clair sulla moda. Purtroppo anche su tutto il resto.