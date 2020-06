(foto: myfo78art via Instagram)

Novella 2000, cento anni di gossip: festa esclusiva al Twiga

Sono scoccati i cento. Mica pochi cento anni di gossip. Cento e, quasi, non sentirli. Novella 2000, nata per precisione il 25 giugno 1919, ha spento le candeline al Twiga con la sua editrice Daniela Santanché e con il direttore Roberto Alessi. “Siamo qui anche noi da cento anni”, ha detto. “Beh, per averne cento, li portò bene. Che ne dite?”, ha subito ribattuto la Santa parlando al suo pubblico, amici, clienti, arrivati un po’ da ovunque, oltre duecento persone. Gianluca Mech, l’inventore della dieta Tisanoreica, Jo Squillo, Taylor Mega, Mario Cipollini, Gianluigi Nuzzi, Paolo Brosio, Mercedes Henger, Valeria Marini, Elisabetta Gregoraci, Antonio Baldan e tra i politici Ignazio La Russa (molto più interessato a guardare l’Inter) e Raffaele Volpi, hanno brindato al giornale che Santanché ha acquistato dalla Rizzoli nel 2015.

“Se hai un progetto imprenditoriale confrontati con tutti e se ti dicono che è una buona idea non farlo, se ti dicono che è sbagliata sarà un successo”, racconta la senatrice ricordando gli insegnamenti del padre. Perché all’inizio, rilevare Novella 2000 sembrava un azzardo e invece “eccomi qua, con una rivista in crescita, con numeri e conti che tornano”.





Aperitivi colorati, menu eclettico che amalgamava più sapori, mega torta.

Musica a canna per tutta la cena fino alla performance della Marini che si è esibita, su base, con la sua ultima canzone, un inedito che ha dedicato a Novella 2000.

Una serata/lavoro che si è conclusa con la distribuzione del libro dove si possono ripercorrere le tappe più salienti del giornale, dalle copertine agli scoop, davvero tanti, dei personaggi più svariati a cominciare da chi ci scriveva da Luigi Pirandello a Rudyard Kipling. Memorabili le pagine su Mina, Sophia Loren, Sandra Milo e Bettino Craxi e moltissimi altri. Da sfogliare.