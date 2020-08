Regione, i movimenti nell'ombra: riunioni "segrete" in maggioranza

Una costante, ogni venerdì, ormai. Sono le riunioni informali (per così dire) dei presidenti dei gruppi minori di maggioranza, che secondo i rumors dei bene informati raccolti da Affaritaliani.it Milano si tengono da circa un mese e mezzo a questa parte. Giulia Martinelli, la potente capo segreteria di Attilio Fontana, non c'è mai. Da quando la maggioranza è andata sotto con provvedimenti presentati da Giulio Gallera, pare ci sia stata la necessità di incontri “particolari” con chi può assicurare voti sicuri. Regista dei vari movimenti, Viviana Beccalossi, così come si sente dire nei corridoi di Regione. È la bresciana, per scelta finita nel gruppo misto ad aver dato il là con il primo appuntamento organizzato a casa sua a Brescia e dove è stato sancito il patto. Presenti: Franco Lucente, Luca Del Gobbo, Manfredi Palmeri, Gianluca Comazzi, Roberto Anelli, Alessandro Fermi e, addirittura, pare, lo stesso presidente Fontana. Un modo in più per tenere compatta la maggioranza in tempi di tempesta quotidiana, prima sul Covid, poi sugli scandali vari. La zarina bionda ex Fdi, in questo modo, gestisce i presidenti dei gruppi minori di maggioranza. Un ruolo non da poco, possibile grazie al buon carattere dei presidenti. Si dice che la mitica Viviana abbia avuto un ruolo anche durante la votazione della Serravalle e durante la riunione di maggioranza per la modifica della legge 23. Beccalossi manovra, è brava, ci vede lungo. Ma di scogli ce ne sono tantissimi lungo la rotta che si è tracciata, verso un rimpasto o verso la vicepresidenza del consiglio. Quando si lavora (per se stessi) è giusto essere premiati. Chi vivrà vedrà. La vostra Lina Smith vi terrà informati sugli sviluppi