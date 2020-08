Serata di fine estate al Twiga. I milanesi a Forte e l’amica Santanché

Di Mrs. Lina Smith



Serata al Twiga, serata di fine estate. A cantare il fantastico Alessandro Ristori, scelto anni fa da Flavio Briatore per il suo Billionaire di Montecarlo. A conferma del naso da scopritore di talenti dell’imprenditore cuneese, visto il successo di un personaggio così eclettico, come la sua amica Daniela Santanché che l’ha subito voluto nel suo locale sulla spiaggia di Pietrasanta. Tampone anche a lui e alla sua banda, i Portofino’s, sono saliti in pedana perché risultati negativi come tutto il personale del Twiga. Cena con spettacolo, in pratica. Gente seduta composta che non si è alzata per ballare, arrivata con mascherina che hanno tolto al tavolo. Eppure da giorni Santanché occupa le pagine dei giornali e sui social per questioni di virus che non la riguardano. Ma tant’è, che estate sarebbe senza la pitonessa? Fa notizia anche quando dice che Briatore ha la prostatite (incazzatissimo lui perché lui non ha problemi di prostata, se si alza di notte non è per fare pipì ma perché ha sentito un rumore in garage o perché ha sete), fa notizia quando il suo ex fidanzato le fa una dichiarazione d’amore in un editoriale, fa notizia se è pettinata strana o se ha la minigonna. Comunque lei, il suo amico se lo porta a casa dato che è stato dimesso dal San Raffaele. Gli offre un piano della sua grande casa di Milano per passare la quarantena. Perché l’amicizia, cari signori, è una cosa seria . Non si compra tanto al chilo. Ed è nei momenti difficili che si capisce se si è amici davvero. Ricordo che Daniela Santanché, in piena Tangentopoli difese Cirino Pomicino, solo perché era un suo amico. I facoltosi milanesi che lo frequentavano regolarmente furono solo capaci di prenderne le distanze. Santanché, chapeau.