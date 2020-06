Vacanze in giardino. Così i milanesi ristrutturano casa per l’estate (invece di andare in vacanza)

C'è voluto un lockdown. Ma da quel momento per architetti, geometri, imprese edili e proprietari di casa di Milano è diventato possibile presentare pratiche edilizie online invece che in oscuri uffici di municipio. Una prassi sconosciuta – come quelle di inviare le Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) via mail – fino al “momento Codogno” e che ora è la normalità. E i numeri in possesso dell'Urbanistica milanese lasciano ben sperare. L'andamento delle pratiche edilizie e degli oneri connessi che entrano nelle casse di Palazzo Marino seguono una curva identica a quella del 2019, viaggiando verso i 188 milioni di euro che l'anno scorso hanno segnato un record, quadruplicando il dato del 2015. “Ora serve che le pratiche edilizie concluse non restino carta” ha detto l'assessore Pierfrancesco Maran.

Perché per un segnale incoraggiante, un altro affossa i destini del “mattone”. Uno studio di Tecnocasa e Tecnorete appena pubblicato ha messo il dito nella piaga di alcune delle conseguenze immobiliari del Covid: delle 670mila transazioni residenziali del 2019, l'8 per cento è stato effettuato da pensionati. Un dato in costante aumento e che tradotto in case significa 53mila immobili venduti o acquistati da persone dai 70 anni in su con preferenze verso trilocali, bilocali e quadrilocali. Si tratta della fascia anagrafica più falcidiata dal virus visto che secondo i dati aggiornati al 30 aprile dell'Istat, dal primo gennaio a fine aprile, le morti nella fascia di età dagli 80-89 anni sono aumentate di oltre 52 punti percentuali rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2015 e il 2019. Seguono gli over 90 con un incremento del 48 per cento. Lo studio mette in relazione l'incidenza del coronavirus sulla terza età con le proiezioni sugli andamenti del mercato residenziale mentre l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate comunica che nel primo trimestre dell'anno – con effetto Covid molto ridotto – le compravendite totali di abitazioni nuove ed usate sono calte del 19,3 per cento anno su anno.

Ma ci sono anche cambiamenti qualitativi nel panorama. A Milano uno dei segmenti che trainava il settore era comprare per ristrutturare (a fini abitativi o di messa a rendita in locazione), comprare case grandi per frammentarle e destinarle al mercato dei giovani lavoratori che per struttura famigliare, cultura o capacità economica non possono/vogliono accedere a grandi metrature. Affaritaliani.it ha chiesto ad alcune grandi catene del settore materiali per ristrutturazioni e arredo come e quando sono cambiati dalle riaperture del 4 e poi 18 maggio i volumi e qualità delle scelte di mercato della clientela. Tanti non hanno voluto rispondere perché i tre mesi di lockdown totale hanno dato duri colpi al fatturato che non fa piacere pubblicizzare. Altri come Ikea sono impegnati nella riorganizzazione dei punti vendita con varie complessità. Per esempio nella progettazione degli interni. Se prima era possibile nello store di san Giuliano o di Corsico, hinterland di Milano, entrare in coppia a disegnare la cucina sul software 3D del gruppo svedese, oggi non è possibile. E si assiste a delle staffette fra mogli e mariti, proprietari di casa e progettisti d'interni. Ha risposto invece Iperceramica, leader italiano pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno e sanitari, da 86 negozi nella penisola, 500 dipendenti e un fatturato da 108 milioni nel 2019. Una forte presenza a Milano nell'hinterland e da qualche tempo anche con uno showroom in viale Umbria in una delle zone dove si affastellano interessi immobiliari e residenziali per target medio-alti legati alla vicinanza con Fondazione Prada, Scalo Romana, nuova sede di Fastweb e il progetto “Milano City Village” di Abitare In. Da nemmeno due anni il colosso modenese del gruppo BayKer Italia spa ha messo in piedi “Ristruttura smart”, rete di professionisti per realizzare progetto e ristrutturazioni in proprio dopo aver acquistato i materiali, quasi un ramo d'azienda che ha realizzato mille lavori dal 2018 a oggi.

Il gruppo, la cui filiera non si è interrotta durante la pandemia, fa sapere di aver cumulato nei primi cinque mesi dell'anno un meno 20% rispetto al 2019 e meno 15% rispetto al 2018. La prima riapertura del 4 maggio, rivolta al mondo dell'ingrosso non ha sostanzialmente cambiato il quadro mentre dal 18 maggio in poi, con la vendita al dettaglio, si registra un tasso di crescita di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. “Resta da capire se si tratta di una fiammata – scrive l'ufficio stampa – dovuta a clienti sostanzialmente già acquisiti e che avrebbero acquistato a Marzo o Aprile o una trend di vera ripresa, è ancora molto presto per dare delle valutazioni su questo”. Anche perché una spinta all'interesse potrebbe essere stata data dal sovrapporsi di bonus e ecobonus varati dal legislatore fra la finanziaria e i decreti dell'emergenza: fra ecobonus, detrazioni fiscali, crediti d'imposta cedibili alle imprese e poi alle banche, bonus rubinetteria e iva agevolata. Norme però non particolarmente comprese dall'utenza con “una fortissima confusione del consumatore che non ha ben chiaro né la tipologia di prodotto coinvolto né le modalità di attivazione del bonus stesso”. Ma oltre ai volumi e ai fatturati che più di qualunque altro indicatore riflettono l'andamento del quadro economico italiano, anche nella scelta di ristrutturare casa (il residenziale fa il 95 per cento di Ipercaramica) si intravede un sorta di “effetto Covid”. In una chiacchierata informale con un funzionario del gruppo si è ipotizzato un boom di materiali facilmente lavabili e igienizzabili. Un po' come febbraio ha visto una estemporanea bolla dell'amuchina e dei gel disinfettanti. Se questa è solo speculazione, pere ora, non lo è invece il rinnovato interesse verso i prodotti per gli esterni e compatibili con giardini, terrazzi, verande. E, ovviamente, richieste di bonus associate.

Un interesse “in fase embrionale” lo definisce la società. Ma l'interpretazione è abbastanza chiara. Meno soldi per andare in vacanza, meno sicurezza dell'atteggiamento che verrà tenuto dopo scaramucce verbali fra amministratori locali lombardi e sindaci o governatori di altre regioni a vocazione turistica. Ciò che si credeva impossibile – come un blocco per mesi degli spostamenti, spesso all'interno della stessa città, a Milano addirittura con i parchi chiusi – mai vissuto da intere generazioni è diventato realtà in poche settimane. E quindi l'importanza di potersi ritagliare momenti di relax dentro casa per non finire sommersi da accenni di depressione e lavoro da remoto che sostanzialmente non conosce orari. In piena pandemia qualcuno lo aveva detto. Il Presidente e fondatore di Scenari Immobiliari, Mario Breglia, ha messo nero su bianco la frase: “Aver vissuto per settimane in case vecchie o senza balconi, cambierà le prospettive di investimento della famiglia”. Rimane un tema di uguaglianza fra chi balcone e giardino, al posto della Grecia, se li può permettere e chi no. Ma per questo non basta un bonus.