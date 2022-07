Vaccini: in Lombardia 7.183 quarte dosi, 42mila prenotazioni

In Lombardia ieri sono stati somministrati 9.481 vaccini, di cui 7.183 quarte dosi. Nel complesso le prenotazioni di quarta dose sono state 42.881, di cui 3.417 over 80. "La quarta dose protegge da decorsi gravi della malattia e riduce il rischio di ospedalizzazione - sottolinea la vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti - i cittadini lombardi ne sono consapevoli e stanno aderendo in buon numero alla campagna vaccinale". Oltre alla vaccinazione, Moratti invita a "utilizzare le mascherine nei luoghi affollati" e a "non abbandonare le piccole precauzioni a cui ormai ci siamo abituati".

In Lombardia si sta prevedendo anche una estensione dell'orario di apertura dei centri vaccinali

"La direzione generale Welfare della Regione ricorda che il ministero della Salute raccomanda "di procedere alla second booster, a distanza di 120 giorni, anche nel caso di infezione accertata dopo la prima dose booster", quindi anche per chi ha preso il covid dopo la terza dose di vaccino. Il Gruppo di Coordinamento Vaccinazioni anti Covid-19, sulla base del monitoraggio delle prenotazioni, convocherà a breve un incontro per un allineamento sulla programmazione estiva delle aperture dei Centri Vaccinali. "L'estensione della possibilità di somministrare la quarta dose agli over 60 - ha concluso Moratti - è di grande importanza per fronteggiare il rialzo dei contagi in atto, soprattutto per ridurre sensibilmente il rischio di contrarre il Covid in forma grave e quindi i ricoveri in ospedale o addirittura in terapia intensiva. Resta valida la raccomandazione alla prudenza evitando assembramenti, uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani".