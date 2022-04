Vale e Azevedo: "Ecco come peggiorerà l'economia mondiale del 2022"

Dopo un biennio passato a combattere contro il Covid 19, il 2022 avrebbe dovuto essere l’anno della svolta globale, anche grazie ai fondi europei del Recovery Plan e alla diffusione dei vaccini contro il Coronavirus per contenerne il dilagare.

Nemmeno il tempo di intravedere la luce che, con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, lo scorso 24 febbraio sullo scenario è piombato lo spettro di una terza guerra mondiale.

Alla luce degli ultimi eventi abbiamo contattato Joao Vale e Azevedo - presidente del fondo di private equity Kunst Global basato a Londra, Ginevra e Lussemburgo –, tra i pochi esperti di finanza internazionale ad aver predetto, ben prima dell’inizio del nuovo anno, che l’incertezza economica sarebbe continuata.

Come influirà il conflitto in Ucraina nel quadro economico mondiale del 2022?

La guerra in Ucraina, a prescindere dall’esito e sperando in una sua rapida risoluzione, influirà molto negativamente sul quadro economico mondiale. A farne maggiormente le spese sarà la Russia, e non solo per le sanzioni da cui è già stata colpita. Io credo che se la Russia continuerà su questa strada, se si ostinerà a portare avanti la guerra, credo sia destinata alla bancarotta, cosa che a sua volta produrrà un effetto domino nel resto dell’Occidente. Ma a prescindere da questo, la guerra in Ucraina significa maggiore instabilità sui mercati, il rincaro dei prezzi dell’energia già fuori controllo, e un ulteriore aumento dell’inflazione che potrebbe raggiungere valori doppi rispetto agli attuali.I danni maggiori saranno pagati dall’Europa, che si troverà anche a dover gestire un’ondata di profughi senza precedenti.

Cosa dobbiamo aspettarci per il 2022?

Vorrei sbagliarmi, ma una serie di fattori fanno sì che le mie previsioni per il 2022 continuino a essere negative.

Quali sono questi fattori a cui fa riferimento?

L’inflazione, la crisi delle materie prime e il prezzo dell’energia. Per prima cosa l’inflazione, che sta correndo sia negli USA che in molti stati europei, secondo me è addirittura sottostimata. Per quanto riguarda le materie prime il problema è che l’industria della distribuzione non riesce a far fronte a questa aumentata richiesta di merci: mancano la manodopera, i camion, le navi. L’offerta non riesce più a far fronte alla richiesta del mercato: non si tratta di una contingenza, è un dato fisiologico.

Il prezzo dell’energia invece?

Questa è davvero una questione preoccupante, e non solo per il nostro futuro, come si è pensato fino ad adesso, ma anche e soprattutto per il nostro presente. Lo stiamo già vedendo: le bollette della luce e del gas sono schizzate alle stelle, famiglie e aziende – già provate dalla pandemia – non sanno come far fronte agli aumenti. I governi europei promettono soluzioni nell’immediato, ma si tratta di cerotti con cui si spera di curare una ferita ben piu’ profonda.

A cosa dobbiamo questi rincari?

Stiamo pagando il prezzo di una politica energetica orientata alla sostenibilità interessata solo alla ricerca di facile consenso sui giornali e nell’opinione pubblica meno preparata, che ha fallito nel prevedere le conseguenze a lungo termine.

Ci dia almeno una nota di speranza.

A causa degli ultimi due anni, le persone sono piu’ consapevoli di far parte di una comunità. Il fatto che abbiamo avuto minori occasioni di interazione ha fatto si che ora siamo piu’ consapevoli del valore di quelle interazioni, e probabilmente anche della vita umana. Siamo una comunità piu’ forte. Le sfide che ci attendono sono difficilissime, ma noi siamo molto piu’ preparati ad affrontarle.

