Varese, a marzo si corre la EOLO Campo dei Fiori Trail

EOLO Campo dei Fiori Trail, le date

Sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 si correrà la suggestiva EOLO Campo dei Fiori Trail che assegnerà il Titolo di Campione Nazionale di Trail Running distanza breve C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali). Fra le novità di questa edizione, la qualifica all’UTMB® World Series Events e l'inserimento della gara nel calendario ITRA (International Trail Running Association) e IUTA (ItalianUltramarathon and Trail Association).

Gli atleti iscritti sono già oltre 1400 e provengono da tutta Italia e dall'esterno. La gara, che prevede un tracciato di 75 km lungo le Prealpi del Varesotto, vuole anche sottolineare l'importanza dell'ecosostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Non a caso gli organizzatori hanno deciso di sostenere “Selvatica”, il progetto no profit promosso dal team di TEDxVarese: gli iscritti potranno scegliere di donare 0,50 euro, 5 euro oppure 30 euro e generare un impatto ambientale positivo attraverso la piantumazione di nuovi alberi all’interno del Parco del Campo dei Fiori. Ogni atleta avrà con sè la propria eco-tazza agganciata allo zaino per bere durante la gara, mentre l’acqua sarà quella dei rubinetti pubblici evitando così le bottiglie di plastica.

EOLO Campo dei Fiori Trail, le gare

Si partirà il sabato con il MARELLI&POZZI Mini Trail gratuito per i ragazzi dai 6 ai 14 anni realizzato con la partecipazione del CAI sez. Gavirate. Mentre la domenica sono previste cinque gare agonistiche: SELVATICA di 11km, ITAS di 28km con 1.300m di dislivello, ELMEC 38km con 2.200m di dislivello, VIBRAM 50 km con 3.000m di dislivello, KRATOS 75 km con 4.400m di dislivello positivo che partirà da Gavirate e arriverà fino al Monte Piambello in Valceresio. Per info e iscrizioni: www.campodeifioritrail.it