Varese, ecco le dieci aziende che in provincia fanno più utili lordi

Varese, la classifica delle dieci aziende con maggiori utili lordi

“Made in Varese” ha stilato la classifica delle aziende che in provincia di Varese vantano i maggiori utili lordi (dati dalla differenza tra ricavi e costi di produzione). Al primo posto c'è Bticino di Varese, con 366 milioni di euro (prima anche per pagamento delle imposte). Seguono Novartis Farma, azienda farmaceutica di Origgio, con 111 milioni di euro; Cargolux Italia, compagnia aerea di Vizzola Ticino, con 64 milioni; Tigros, azienda della grande distribuzione con sede a Solbiate Arno, con 58 milioni di euro; D’Ottavio Polimeri, azienda di Saronno operante nel settore plastica-gomma, con 48 milioni di euro; O-I Italy, azienda di Origgio del settore cemento con 41 milioni di euro; Industriale Chimica di Saronno con 32 milioni; Ilva Saronno Holding con 27 milioni; Atos di Sesto Calende, con 23 milioni; Rpf di Uboldo con 21 milioni.