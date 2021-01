Vimercate: aggredisce e rapina l'ex fidanzata, arrestato

Aveva trascorso il Natale da solo perche' lasciato dalla donna con la quale aveva una relazione sentimentale, ma la gelosia era proseguita anche oltre la convivenza e sabato e' sfociata in una violenta aggressione in strada. I carabinieri della stazione di Vimercate hanno arrestato un uomo di 37 anni, operaio, in flagranza di reato per rapina e lesioni personali. L'intervento e' scattato sabato 9 gennaio intorno alle 12 e a dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato l'uomo avvicinarsi alla donna che camminava per strada e colpirla con spintoni e schiaffi alla testa fino a farla cadere e a strapparle lo smartphone di mano. I militari hanno prestato soccorso alla donna e poi si sono messi all'inseguimento del rapinatore che e' stato fermato a meno di un chilometro di distanza con ancora in tasca il cellulare della donna. La vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri e ha portato alla luce il contesto dell'aggressione.

Davanti ai militari ha ammesso i reiterati maltrattamenti e le violenze, ripercorrendo inoltre le continue vessazioni subite dall'ex compagno da cui si era allontanata prima delle festivita' natalizie. L'operaio 37enne a partire dal mese di settembre 2020, aveva iniziato a controllare la vita della donna che lavora come badante, impedendole qualsiasi contatto con amici e parenti, vietandole anche di usare i social. La donna ha riportato una "contusione alla testa, faccia e spalla" ed e' stata trasportata al pronto Soccorso dell'Ospedale di Vimercate e dimessa con sette giorni di prognosi. Il 37enne e' stato arrestato in flagranza. Oggi e' stata effettuata l'udienza di convalida, al termine della quale veniva disposto nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.